Podpalił przyczepę kempingową, w środku spała kobieta. Przyznał się do winy

Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał mężczyzna, który w Olsztynie podpalił przyczepę kempingową. W środku spała jego znajoma. Kobietę uratowali przypadkowi przechodnie. To oni pomogli zatrzymać podpalacza. Mężczyzna był pijany. Gdy wytrzeźwiał przyznał się do winy.

Świadkowie uratowali kobietę

- Poszkodowanej z pomocą jako pierwsi przyszli przypadkowi świadkowie, wyważyli oni drzwi z płonącej przyczepy i wyciągnęli stamtąd przerażoną kobietę – podał Prokopczyk. I dodał, że, gdy jedni świadkowie ratowali kobietę, drudzy w tym samym czasie na pobliskim przystanku autobusowym, zatrzymali sprawcę podpalenia. Od mężczyzny wyczuwalna była woń alkoholu. Świadkowie przytrzymali podpalacza do czasu przyjazdu policji i przekazali go śledczym.

"Chciał odciąć kobiecie drogę ucieczki ze śmiertelnej pułapki"

50-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi mu do 25 lat więzienia. Przyznał się do zarzutu. Sąd aresztował go na trzy miesiące.