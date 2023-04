Miała trzy promile, przyjechała odebrać ze szkoły sześciolatkę

czytaj dalej

Wpis do rejestru zabytków ma uchronić Krupówki przed chaosem architektonicznym. Władze Zakopanego chcą, by wojewódzki konserwator zabytków objął jeden z najsłynniejszych w Polsce deptaków specjalną ochroną. Dzięki temu urzędnicy będą mieli wpływ na to, jak wyglądać będą nowe budynki. W praktyce chodzi o to, by zapobiec realizacji najbardziej śmiałych pomysłów deweloperów.