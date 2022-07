Był świadkiem kolizji, ruszył w pogoń za jej sprawcą. "To typowy odruch strażaka"

Naczelnik próbował odciąć drogę ucieczki sprawcy kolizji i zajechał mu drogę. Efekt? Jego auto zostało uszkodzone. Mimo to pojechał dalej, a po około kilometrze udało mu się zatrzymać kierowcę. W pogoń za piratem drogowym ruszył też jeden z poszkodowanych przez niego mężczyzn. To on - wraz z naczelnikiem OSP - odebrał kierowcy kluczyki i pilnował go aż do przyjazdu policji.