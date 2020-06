Matka i jej konkubent skazani za znęcanie się nad dwójką dzieci

Kobieta skazana została na sześć lat więzienia, a mężczyzna na siedem lat – sąd wziął pod uwagę to, że był już wcześniej karany. Oboje muszą także zapłacić dwa tysiące złotych odszkodowania na rzecz 8-miesięcznego Kuby i tysiąc złotych na rzecz 4-letniej Wiktorii – pieniądze te trafią do rąk osób pełniących obecnie obowiązki rodzicielskie.

"Wyrok jest zasadny"

Sprawa wyszła na jaw w lutym, gdy do szpitala w Bydgoszczy trafił 8-miesięczny Jakub. Przywiozła go matka w asyście policji i urzędników z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy. To pracownicy opieki społecznej pierwsi zauważyli, że w rodzinie może dochodzić do przemocy.