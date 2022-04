Majówka w Trójmieście. Na koncert, na spacer, może do muzeum, a potem na grilla

Jedziesz na majówkę do Trójmiasta, a może musiałeś tu zostać na długi weekend i się nudzisz? Mamy kilka podpowiedzi, jak spędzić miło i ciekawie czas.

Miasto to nie nuda

Jeśli się nie uda kupić biletów na koncert, to można pójść potańczyć w jednym z trójmiejskich klubów. Mechaniczna Pomarańcza zaprasza na klimaty hip hopowe, w Wydziale Remontowym będzie królował rock, a w Gorzko Gorzko muzyka weselna. A to tylko kilka z wielu możliwości.

Spacerowo i grillowo

Trójmiasto pełne jest deptaków i pięknych miejsc, w które warto się przejść. Tereny nadmorskie, jak molo w Sopocie, oraz miejskie plaże stanowią oczywisty wybór. Radzimy wybrać się też na Stare Miasto w Gdańsku , czy w boczne alejki przy sopockiej promenadzie, pełne pięknych secesyjnych kamieniczek. Zachęcamy także do odwiedzenia Jelitkowa i Placu Rybaka , gdzie wciąż można zobaczyć chaty rybackie podobne do tych sprzed 100 lat.

Inne ciekawe miejsca warte odwiedzenia to gdańska Oliwa wraz z nową Palmiarnią , okolice Hevelianum czy Góra Gradowa . 1 maja warto wybrać się na Oliwę także na pierwszy w tym sezonie Pchli Targ .

Jeśli jesteśmy fanami ogniska i grilla na świeżym powietrzu, to warto pamiętać, że na wielu terenach zielonych w Trójmieście mamy możliwość takiego spędzenia czasu, ale na wszelki wypadek lepiej wcześniej się o tym upewnić, by nie popsuć sobie dnia mandatem. Na przykład w Sopocie grilla możemy rozpalić bez problemu, ale ogniska już nie. Poza tym wiele miejsc ma specjalnie przygotowaną do rodzinnych pikników infrastrukturę, jak na przykład Podleśna Polana w Gdańsku, Park Kolibki w Gdyni czy sopockie Błonia.