Czołowe zderzenie dwóch samochodów osobowych, nie żyje jedna osoba

Czwartek jest 358. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Rosja zaangażowała w Ukrainie 97 procent swojej armii, lecz nie przekłada się to na istotne zdobycze na polu walki - powiedział w rozmowie z BBC minister obrony Ben Wallace. Jak stwierdził, Rosjanie ponoszą w czasie obecnej inwazji zbrojnej straty, porównywalne z tymi znanymi z frontów I wojny światowej. - Siły agresora próbują dokonać postępu na wschodzie Ukrainy, jednak nie widzimy tam zdolności Rosji do przeprowadzenia frontalnej, zmasowanej ofensywy. Najeźdźcy starają się posuwać naprzód, lecz czynią to kosztem ogromnych strat osobowych. Rosyjskie sukcesy są mierzone raczej w metrach, a nie kilometrach - dodał Wallace. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.