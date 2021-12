Koszalin. W pożarze escape roomu zginęło pięć 15-latek, ruszył proces. Oskarżony: to moja osobista Golgota

Cztery osoby stanęły we wtorek przed sądem w sprawie śmierci nastolatek w escape roomie w Koszalinie (województwo zachodniopomorskie). Pięć 15-latek świętujących urodziny jednej z nich, nie mogło wyjść z pokoju-pułapki podczas pożaru. Miłosz S., jeden z oskarżonych, rozpoczął odczytywanie swojego 36-stronnicowego oświadczenia. Mężczyzna - który na sali rozpraw pojawił się w kominiarce - nie przyznaje się do winy i podkreśla: - Z tą tragedią będę żył do końca życia, to moja osobista Golgota.

We wtorek przed sądem stanęli Miłosz S., Małgorzata W., Beata W. oraz Radosław D. To osoby, które prowadziły, organizowały i pracowały w koszalińskim escape roomie, w którym w styczniu 2019 roku wybuchł tragiczny pożar.

- Osobom tym przedstawiono zarzuty umyślnego przekroczenia przepisów przeciwpożarowych oraz nieumyślnego spowodowania śmierci pięciu osób. Są to zarzuty z artykułu 163 i 164 kodeksu karnego - przekazał nam Ryszard Gąsiorowski z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie. Grozi im do 8 lat więzienia.

36 stron obrony

Miłosz S. w trakcie pierwszej rozprawy rozpoczął odczytywanie 36-stronicowego oświadczenia, w którym stwierdził, że nie przyznaje się do winy. – Z tą tragedią będę żył do końca życia, będzie to moja osobista Golgota – podkreślił oskarżony. I dodał: - Tragedia, która wydarzyła się 4 stycznia 2019 roku jest tragedią, która w sposób oczywisty dotknęła rodziców obecnych na sali i wszystkich członków rodzin. Jest to również tragedia, która dotyka mnie i moją rodzinę. Brak jest słów, których mógłbym użyć żeby opisać, to co czuję w tej sytuacji, jak wielka przepełnia mnie żałość na samą myśl o tym zdarzeniu.

Oskarżony przekonywał też, że pokój zagadek był odpowiednio zabezpieczony. Mówił, że obsłużył wiele tysięcy graczy, a nigdy - przed tragicznym zdarzeniem ze stycznia 2019 roku - nikomu nie stała się żadna krzywda. Twierdził, że żaden urząd po otwarciu działalności nie odwiedził jego biznesu i nie przeprowadził żadnych kontroli.

Mężczyzna na sali przebywał w kominiarce i w obstawie policji ze względu na to, że otrzymywał pogróżki. Na kolejnej rozprawie ma kontynuować odczytywanie swojego oświadczenia.

Po zakończeniu pierwszej rozprawy do oświadczenia oskarżonego odniósł się pełnomocnik rodziców jednej ze zmarłych nastolatek. - Odnosimy takie wrażenie, że obraz przedstawiony przez oskarżonego dotyczy innej sprawy, bo skoro było tak dobrze, to czemu doszło do takiej tragedii – mówił Krzysztof Kaszubski, pełnomocnik jednego z oskarżycieli posiłkowych.

– Zeznania oskarżonego to farsa. Mamy do czynienia z przygotowanym idealnym scenariuszem. On opisuje to, jak powinny działać escape roomy – ocenił Jarosław Pawlak, ojciec jednej ze zmarłych dziewczynek.

Kaszubski zapowiedział, że po kolejnej rozprawie - w środę (15 grudnia) - rodzice prawdopodobnie wygłoszą swoje oświadczenie. Mieli to zrobić we wtorek, ale ze względu na to, że oskarżony Miłosz S. nie skończył swojego wystąpienia, oświadczenie rodzin zmarłych nastolatek zostało przełożone.

Matka i babcia na ławie oskarżonych

Miłosz S., pochodzący z Poznania, był głównym organizatorem escape roomu i pierwszym podejrzanym w sprawie. Takie same zarzuty usłyszały w październiku 2019 roku jeszcze trzy osoby: Małgorzata W. – babcia organizatora escape roomu, która rejestrowała działalność, Beata W. – matka podejrzanego, która współprowadziła działalność oraz Radosław D. – pracownik escape roomu, który był na miejscu, gdy pożar wybuchł.

Miłosz S. w areszcie przebywał od 7 stycznia 2019 roku do 10 listopada 2020 roku. Ten środek zapobiegawczy był też stosowany wobec Radosława D. od 19 października 2019 roku przez rok. Obecnie wszyscy odpowiadają z wolnej stopy.

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu pod koniec kwietnia tego roku. Ze śledztwa wyłączony do odrębnego postępowania został wątek pracy służb prowadzących działania gaśnicze i ratownicze w miejscu zdarzenia. Gąsiorowski już wcześniej zaznaczał, że prokuratura uzyskała dwie opinie biegłych z zakresu działania straży pożarnej i z zakresu działania służb ratowniczo-medycznych. Obie nie wskazały na błędy w pracy służb. Biegli ocenili, że działały właściwie.

Świętowały urodziny, zginęły w pożarze

Ogień miał uniemożliwić pracownikowi escape roomu dotarcie do nastolatek. Mężczyzna został poparzony, nie otworzył dziewczętom drzwi. One same mogły to zrobić dopiero po rozwiązaniu ostatniej zagadki. W obiekcie nie było dróg ewakuacyjnych. Jedyne okno w pomieszczeniu od wewnątrz było zabite deskami, a od zewnątrz było okratowane. Dziewczęta zatruły się tlenkiem węgla.

Prezydent Koszalina 6 stycznia 2019 r. ogłosił dniem żałoby w mieście. Ulicami miasta nie przeszedł orszak Trzech Króli. Pogrzeb ofiar pożaru odbył się 10 stycznia 2019 r. Dziewczęta spoczęły obok siebie na koszalińskim cmentarzu komunalnym.

Kontrole w całej Polsce

Po tragedii w Koszalinie ówczesny szef MSWiA Joachim Brudziński podpisał nowelę rozporządzenia ws. ochrony przeciwpożarowej dotyczącą m.in. escape roomów. Rozpoczęły się także kontrole tych obiektów. 8 lutego 2019 r. Brudziński na odprawie dotyczącej wdrożenia znowelizowanego prawa poinformował, że od 5 stycznia do 7 lutego straż pożarna skontrolowała 520 takich obiektów. Stwierdzono prawie 2 tys. uchybień, wydano 102 decyzje o zakazie eksploatacji lokali oraz 63 decyzje administracyjne w sprawie usunięcia uchybień z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Kwestie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w escape roomach znalazły się także w znowelizowanym prawie budowlanym, które weszło w życie 19 września 2020 r.

