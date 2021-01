Są wolontariuszami, chcieli dać dobry przykład... Samorządowcy tłumaczą się ze szczepień poza kolejką

Pierwsza dostawa szczepionek przeciw COVID-19 w Polsce miała trafić do pracowników służby zdrowia. Tymczasem okazuje się, że zaszczepili się także niektórzy samorządowcy. Teraz tłumaczą, dlaczego zrobili to poza kolejką.

Pierwsza "ofiara" szczepień

"Zaprosił mnie dyrektor szpitala"

Z kolei starosta powiatu sandomierskiego (Świętokrzyskie) Marcin Piwnik z Polskiego Stronnictwa Ludowego przekonuje, że zaszczepił się, bo chce przekonać do tego mieszkańców. Pierwszą dawkę przyjął 30 grudnia. Nie odniósł się na razie do tego, że dokonał tego poza kolejką.

Starosta: jestem wolontariuszem w szpitalu

Kolejny zaszczepiony samorządowiec to Zenon Jahns – starosta ze Śremu (Wielkopolska). Pytany, czemu to zrobił powiedział dziennikarzom, że poddał się szczepieniu, "żeby dać sygnał mieszkańcom, że to jest jedyna droga, żebyśmy wrócili do normalności".