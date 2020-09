Koronawirus w koszalińskiej podstawówce. Dzieci i ich rodziny na kwarantannie

Dyrektorka już wcześniej złożyła wniosek o nauczanie hybrydowe

Koronawirus w koszalińskich szkołach

Jak przekazał w środę Grzegorz Śliżewski, główny specjalista w wydziale komunikacji społecznej magistratu, COVID-19 potwierdzono u nauczycielki przedszkola nr 19. Miała ona kontakt z dziećmi z dwóch grup – II i V, które zostały objęte kwarantanną. Śliżewski dodał, że kwarantanna dotyczy także pracowników przedszkola, którzy mieli kontakt z zakażoną nauczycielką. Izolacja rozpoczęła się w środę i potrwa do 23 września. Jak podał Śliżewski, przedszkole zostało zdezynfekowane i wykonano ozonowanie, by mogły do niego uczęszczać dzieci z pozostałych trzech grup przedszkolnych. Dodał, że w środę rano w placówce było ich mniej niż zazwyczaj. Śliżewski przekazał apel dyrekcji przedszkola do rodziców dzieci nieobjętych kwarantanną "o ich obserwację, a w miarę możliwości o pozostawienie w domu", a także o kontakt z przedszkolem "w przypadku stwierdzenia złego samopoczucia u dzieci". Natomiast nadzorem epidemiologicznym objęte są trzy szkoły w Koszalinie: całe II Liceum Ogólnokształcącego, jedna klasa w V LO i cztery w Zespole Szkół nr 9.