"Żeby jeszcze trochę pożyć". Jakub Hartwich o szczepieniach osób z niepełnosprawnościami

Od 25 maja wszystkie osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będą mogły zaszczepić się w punktach szczepień powszechnych poza kolejką - przekazał we wtorek pełnomocnik rządu do spraw szczepień i szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Do zmiany doszło po spotkaniu ministra ze środowiskiem reprezentującym osoby z niepełnosprawnościami. Do pierwszego takiego spotkania doszło kilka dni po spięciu na sejmowym korytarzu między Dworczykiem a posłanką Koalicji Obywatelskiej Iwoną Hartwich.

- Wiadomo, że ludzie umierają, to wszystko zależy od organizmu, ale my mamy mniej ruchu, choroby serca, nadciśnienie tętnicze, porażenie mózgowe, to wszystko ma związek. Mamy kontakt z asystentami, z terapeutami - tłumaczył Jakub Hartwich. - My musimy mieć rehabilitację i to taką jeden na jeden z terapeutą, gdzie nas się rozciąga, czyli ten kontakt jest bliski i te szczepienia są bardzo nam potrzebne. One są, stwierdzam, za późno i jeszcze to do końca w punktach powszechnych nie działa - dodał.