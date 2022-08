Jastarnia. Ktoś wydobył z ziemi w skansenie 27 niewybuchów. Gdy przyjechali saperzy, znaleźli ich łącznie 191

czytaj dalej

Bulwersujące zachowanie ochroniarzy z klubu Nautilus w Uniejowie (województwo łódzkie), którzy przed lokalem bili i kopali ludzi, bada prokuratura. Jak nas poinformowała, ustalani są sprawcy, którym zostaną ogłoszone zarzuty. Śledczy apelują do świadków o kontakt z policją. Właściciele klubu rozwiązali umowę z firmą ochroniarską i potępili to, do czego doszło. O sprawie zrobiło się głośno, gdy kilka dni temu w internecie pojawiło się nagranie z zajść.