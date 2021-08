Najpierw miała być kłótnia, później szamotanina. Nastolatek raniony nożem, zarzut dla 21-latka

21-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Zdaniem śledczych to on, w trakcie szamotaniny do której doszło w Gdyni, ugodził nożem 17-latka. Mężczyźnie grozi dożywocie.

Do zdarzenia doszło w piątkowy wieczór na ulicy Morskiej w Gdyni. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że między 17-latkiem a 21-latkiem doszło do kłótni, a potem szamotaniny. W jej trakcie młodszy z mężczyzn został ugodzony nożem. Pokrzywdzony z obrażeniami ciała trafił do szpitala.

Zarzut usiłowania zabójstwa dla 21-latka

- Funkcjonariusze ustalili świadków zdarzenia. W rozmowie z nimi dowiedzieli się, że doszło do nieporozumienia pomiędzy mężczyznami i 21-latek ugodził nożem 17-latka - przekazała aspirant Jolanta Grunert z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Mundurowym - między innymi na podstawie sporządzonego rysospisu - udało się zatrzymać podejrzewanego o atak. Mężczyzna, mieszkaniec Gdyni, był pijany. Badanie alkomatem wykazało, że miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 21-latek trafił do policyjnej celi. W niedzielę usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. A za to grozi mu dożywocie. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Zatrzymany 21-latek miał ugodzić 17-latka nożem KMP w Gdyni

Do zdarzenia doszło na ulicy Morskiej w Gdyni Google Maps

