Wyrzucił klientkę z auta, bo kilka razy zmieniała trasę. Jej telefon sprzedał, teraz grozi mu więzienie

Mieszkanka Gdańska zamówiła przejazd poprzez aplikację do przewozu osób. W trakcie jazdy kilka razy zmieniała adres, pod który chciała zostać zawieziona. To miało zdenerwować kierowcę. Po kłótni mężczyzna wyrzucił torebkę klientki przez okno, a ją samą wyprosił z samochodu. Kobieta w taksówce zostawiła telefon, a 26-latek - jak ustalili policjanci - go sprzedał. Usłyszał zarzut kradzieży.