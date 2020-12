Wróble wpadły w zastawioną pułapkę, przykleiły się do kartonu. "Na ten widok coś we mnie pękło"

Dwa wróble wpadły w pułapkę zastawioną na jednej z ulic Gdańska. Przykleiły się do lepu zrobionego z kawałka kartonu, na którym była bułka. - Ptaki popiskiwały i próbowały się uwolnić. Niestety, bezskutecznie - opisuje jeden z inspektorów. Ptaków nie udało się uratować. Gdański radny oferuje nagrodę dla osoby, która wskaże sprawcę.

Wróble wpadły w pułapkę zastawioną przy jednym ze sklepów na ulicy Wajdeloty w Gdańsku. Zgłoszenie straż miejska dostała we wtorek przed godziną 15.

- Na jednym z pojemników na odpady leżała pułapka lepowa z dwoma przyklejonymi do niej wróblami i kawałkiem bułki. Ptaki popiskiwały i próbowały się uwolnić. Niestety, bezskutecznie. Widać było, że bardzo cierpią. Za zgodą dyżurnego stanowiska kierowania od razu przewieźliśmy je do lecznicy przy ulicy Kartuskiej – mówi inspektor Jarosław Hildebrandt.

2600 złotych nagrody za wskazanie sprawcy

- Widok tych wróbli był dla mnie nie do zaakceptowania, coś we mnie pękło i to jest mój krzyk rozpaczy - mówi Kowalczys w rozmowie z portalem TVN24.