Finał procesu "Krwawego Tulipana" z Kołobrzegu. Przeprosił za trzy brutalne morderstwa

Mariusz G. zabrał głos

Obrońca oskarżonego mec. Edward Stępień chce, by sąd osądził go za trzy zabójstwa, do popełnienia których się przyznał, ale z art. 148 par. 1, bez kwalifikacji zbrodni, jako tej popełnionej z pobudek zasługujących na szczególne potępienie. Wniósł także o uniewinnienie go z 10 innych zarzutów – w sumie postawiono mu ich 19.

"Człowiek, którego kochałam"

Obrońca Karoliny S. mec. Małgorzata Klemens–Naszewska wniosła o uniewinnienie swojej klientki od trzech z pięciu zarzutów. Co do pozostałych dwóch, do których Karolina S. się przyznała, a chodziło o podszywanie się pod jedną z ofiar Anetę D., wniosła o łagodny wymiar kary. Sama oskarżona na sali sądowej powiedziała, że bardzo żałuje tego, co zrobiła. – Chciałam przeprosić rodziny poszkodowanych, bo człowiek, którego kiedyś kochałam i któremu zaufałam, który zajmował się moim dzieckiem, doskonale wykorzystał to, co do niego czułam. Chciałam też dodać, że nie zgłosiłam się wcześniej na policję, bo po prostu się bałam. Później przyznałam się do tego, co zrobiłam i powiedziałam wszystko, co wiedziałam. Powinnam też się cieszyć, że żyję i że moja córka ma matkę, bo tak naprawdę nie wiadomo, co oskarżony G. miał jeszcze w planie – mówiła w sądzie.