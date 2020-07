Bójka na plaży i śmiertelne ciosy nożem. 19-latek oskarżony o zabójstwo, grozi mu dożywocie

19-latek w sierpniu ubiegłego roku miał zadać, podczas kłótni, śmiertelne ciosy nożem swojemu koledze z pracy. Prokuratura wysłała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.

Do tragedii doszło 4 sierpnia 2019 roku, około godz. 23. - Oskarżony i jego ofiara przebywali na plaży w Dziwnowie. W pewnym momencie pomiędzy mężczyznami doszło do kłótni, a następnie do bójki, w trakcie której podejrzany użył noża – opowiada prokurator Ewa Obarek z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.