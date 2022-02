Uratowali schorowanego rysia. Po dwóch miesiącach leczenia Rudy wrócił na wolność

Ryś upolował kury, "upolowali" i jego

- Kiedy wszedłem na posesję, zobaczyłem go, leżał na słomie. Kiedy z kolei on mnie zobaczył - zniknął. Miałem przygotowany aplikator z substancją do sedacji, ale nie użyłem go, nie zdążyłem - mówi Maciej Tracz z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego.