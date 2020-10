Ksiądz wyszedł do protestujących z bronią w ręku, groził też policjantom. Przyznał się, usłyszał zarzuty

Podczas strajku w miejscowości Czernikowo (województwo kujawsko-pomorskie) do protestujących przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego wyszedł proboszcz tamtejszej parafii. W rękach trzymał broń, którą groził też później policjantom. Ksiądz został zatrzymany. Podczas przesłuchania przyznał się do kierowania gróźb w stosunku do funkcjonariuszy. Tłumaczył się zdenerwowaniem sytuacją związaną z protestami. Grozi mu do dwóch lat więzienia.

"Tłumaczył się zdenerwowaniem w związku z tą sytuacją"

Policja prowadzi postępowanie w kierunku gróźb karalnych w stosunku do funkcjonariuszy, za co grozi do dwóch lat więzienia. Podczas czwartkowego przesłuchania duchowny złożył obszerne wyjaśnienia i przyznał się do zarzutu. - Po przesłuchaniu w charakterze podejrzanego o groźby policjantów został zwolniony. Swoje zachowanie tłumaczył zdenerwowaniem w związku z tą sytuacją. Ksiądz miał przy sobie broń myśliwską - przekazała Chlebicz. Dodała też, że nikt z uczestników protestu do tej pory nie złożył zawiadomienia w tej sprawie. Działanie duchownego nie doprowadziło do zatrzymania przemarszu, a policja nie ma na ten moment informacji, żeby doszło do innego incydentu pomiędzy księdzem a uczestnikami manifestacji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że sytuacja była groźna - duchowny mierzył do policjantów, co zmusiło funkcjonariuszy do odbezpieczenia swojej broni służbowej