Budują kanał retencyjny, odkopali mury kościoła ewangelickiego

Premier Mateusz Morawiecki mierzył się w Działdowie (woj. warmińsko-mazurskie) z pytaniami od mieszkańców. Wśród nich był rolnik z Agrounii, który ocenił, że rząd nie poradził sobie z ASF-em. "My, jako rolnicy, po prostu bankrutujemy", "zostaliśmy zmuszeni przez nasze państwo do sprzedawania świń za trzy złote", "Bardzo mi przykro, że mówi pan, że jest pięknie, wspaniale. Panie premierze, tak nie jest" - mówił. - ASF to rzeczywiście jest wielki problem, z którym poradziliśmy sobie tylko częściowo - odpowiadał premier, przyznając rolnikowi "częściowo rację". Jeden z mieszkańców zwrócił uwagę na wysokie ceny w sklepach. - Za tę drożyznę powinni was na taczkach wywieźć - oświadczył.