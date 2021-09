Pszczelarz uprawiał konopie indyjskie, "bo dobrze wpływały na kondycję jego pszczół"

Funkcjonariusze ze Straży Granicznej w Barcianach (województwo warmińsko-mazurskie) patrolowali we wtorek tereny przygraniczne, kiedy zauważyli, że na pasiece, obok uli rosną konopie indyjskie. Suszone liście tej rośliny można wykorzystać do produkcji narkotyku - marihuany. - Ujawnione krzaki miały od 100 do 230 centymetrów wysokości - informuje Mirosława Aleksandrowicz, rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.