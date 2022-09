Statek zderzył się z kutrem rybackim na Bałtyku. Trzy osoby poszkodowane

Zgłoszenie o zdarzeniu służby dostały około godziny 5.30 w piątek. Jak przekazał Wojciech Paczkowski z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, statek zderzył się z kutrem rybackim 12 mil na północ od Dziwnowa. Cała załoga kutra została poszkodowana - to trzy osoby, które z obrażeniami ciała zostały przetransportowane przez SAR do Dziwnowa i przekazane pogotowiu ratowniczemu.

Kuter holowany do portu

Jak przekazała Paulina Heigel, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie poszkodowani to mężczyźni w wieku od 50 do 56 lat. 50-latek został zabrany śmigłowcem LPR do szpitala z urazem klatki piersiowej, brzucha i stłuczeniem uda. Kolejni poszkodowani to: 53-latek, który zabrany został karetką pogotowia ratunkowego, był przytomny, stabilny ze złamanym podudziem oraz 56-latek z urazem głowy, który przytomny i stabilny został zabrany karetką pogotowia.