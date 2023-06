7-latek i jego matka za burtą promu. Nie żyją

7-letnie dziecko i jego 36-letnia matka, którzy wypadli z promu Stena Line płynącego z Gdyni do szwedzkiej Karlskrony nie żyją. Informację potwierdził Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji.

Do zdarzenia doszło w czwartek (29 czerwca) po godz. 16:20. Prom Stena Spirit płynący z Gdyni do Karlskrony nadał drogą radiową mayday "człowiek za burtą". Na wodę została spuszczona łódź ratunkowa. Po ponad godzinie z wody podjęto dwie osoby, które śmigłowcami zostały przetransportowane do szpitala w Szwecji. Jak potwierdził dziś Mariusz Ciarka, ich życia nie udało się uratować.