"Żeby nie burzyć całego projektu". Co z ustawą o związkach partnerskich

Jest szansa na dojście do porozumienia - przekazała ministra ds. równości Katarzyna Kotula po spotkaniu z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią w sprawie projektu ustawy o związkach partnerskich. Mówiła, że będzie to projekt rządowy, a szczegóły zostaną przedstawione w piątek. Przyznała, że z projektu być może zniknie zapis o przysposobieniu dzieci, na który nie zgadza się PSL.

W koalicji rządzącej nie ma zgody co do projektu ustawy o związkach partnerskich, za który odpowiada ministra ds. równości Katarzyna Kotula . Projekt, oprócz Lewicy, popiera KO i Polska 2050, swój sprzeciw wyraża natomiast PSL .

Kotula spotkała się w czwartek w południe z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią w sprawie szczegółów projektu ustawy. Po rozmowach ministra poinformowała dziennikarzy, że będzie to rządowy projekt. Dopytywana o to, kiedy zostaną zaprezentowane jego szczegóły, odparła, że "jutro wszyscy poznają decyzję".

- To była bardzo dobra, merytoryczna rozmowa. Pan marszałek dostał projekt, padały także konkretne pytania o zapisy tego projektu. W wielu kwestiach się zgadzamy, właściwie w większości. To pokazuje, że jest szansa na dojście do porozumienia. Będzie to projekt rządowy - relacjonowała.

Być może bez zapis o przysposobieniu dzieci. "Żeby nie burzyć całego projektu"

- O tym też rozmawialiśmy, o przysposobieniu, o małej pieczy, o tym, ze trzeba się będzie z tym tak czy siak zmierzyć. W inny sposób, jeśli nie w tym projekcie - mówiła. - Według mnie będzie trzeba (wycofać się z tego zapisu - przy. red.), bo wiadomo, że PSL mówi "nie" przysposobieniu. Więc, żeby nie burzyć całego projektu, to musimy iść w takim pakiecie, który jest możliwy do zrealizowania w większości - podkreśliła.

Związki partnerskie i ustawa w tej sprawie

Projekt ustawy o związkach partnerskich ma zakładać m.in. wspólne nazwisko, prawo do wspólnego rozliczania się, prawo do informacji medycznej i prawo do odwiedzania się w szpitalu. Lewica chciałaby, by w projekcie znalazł się też zapis o prawie do przysposobienia dziecka partnera.