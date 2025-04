Żołnierze USA przenoszą się z Jasionki. "Putin widzi, że to ważny gest"

Czaputowicz o przeniesieniu wojsk USA z Jasionki Źródło: TVN24

To jest niedobra informacja, przedwczesna. Trzeba było poczekać na rozstrzygnięcie kwestii wojny w Ukrainie - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Odniósł się do decyzji o relokacji wojsk amerykańskich z bazy w Jasionce.

W poniedziałek amerykańskie dowództwo ogłosiło relokację amerykańskiego personelu i sprzętu wojskowego z Jasionki na Podkarpaciu do innych miejsc w Polsce. Jak czytamy w komunikacie, przeniesienie to "jest częścią szerszej strategii optymalizowania amerykańskich operacji wojskowych, poprawienia wsparcia sojuszników i partnerów przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności".

Były szef MSZ Jacek Czaputowicz ocenił, że to jest "niedobra informacja, przedwczesna".

- Trzeba było poczekać na rozstrzygnięcie kwestii wojny w Ukrainie. To może być kwestia tygodni bądź miesięcy, a teraz jest osłabienie pozycji Zachodu relacjach z Rosją moim zdaniem i to zrobione zostało celowo - powiedział.

Dodał, że "trzeba na to bardzo poważnie patrzeć jako na taki głębszy sygnał o zmianie polityki amerykańskiej".

Pytany, czy to ma być sygnał dla Putina, że Trump jest na tyle gotów do negocjacji czy wręcz ustępstw, odparł, że "to jest sygnał dla wszystkich, przede wszystkim dla Europejczyków (...), że to rzeczywiście Europejczycy muszą wziąć odpowiedzialność za wsparcie Ukrainy, za bezpieczeństwo, to jest wyraźne, ale na pewno też Władimir Putin to docenia i widzi, że to jest ważny gest przed rozmowami, że ta współpraca rysująca się między Rosją a Stanami Zjednoczonymi jest tutaj potwierdzana".