Mają problem z mową i utrzymaniem równowagi. Nie, to nie alkohol

Tomasz Wiśniowski
Tomasz Wiśniowski
Michał Syrowatka (z lewej) w walce z Norwin Galo z Nikaragui
Michał Syrowatka (z lewej) w walce z Norwin Galo z Nikaragui
Źródło: Bartłomiej Zborowski/PAP
Cios potrafi złamać cegłę. Mateusz Rębecki, polski wojownik w MMA, jednego wieczoru przyjął na głowę kilkadziesiąt uderzeń. Twarz miał potwornie poobijaną. Lekarze nie mają złudzeń: jest duże ryzyko, że takie urazy odbiją się na jego zdrowiu w niedalekiej przyszłości. Polscy pięściarze, którzy zakończyli kariery, już mają objawy poważnych schorzeń neurologicznych. To dlaczego walczą?Artykuł dostępny w subskrypcji

W Polsce to była noc z soboty na niedzielę, początek sierpnia. Walka MMA na gali UFC w Las Vegas, najważniejszej federacji w tej dyscyplinie. MMA, czyli splecenie technik walki z różnych dziedzin, od boksu przez jiu-jitsu po zapasy.

Mateusz Rębecki i Szkot Chris Duncan stoczyli wojnę na wyniszczenie. Dosłownie. Kopnięcia kolanem w głowę, ciosy rękami i nogami, także łokciami. Trzy rundy po pięć minut brutalnego okładania się. Rębecki schodził do szatni ostatkiem sił. Ledwo trzymał się na nogach, wyraźnie się chwiał. Na prawe oko nie widział, tak potężna była opuchlizna. Do tego znad oka straszyło trzycentymetrowe rozcięcie, z którego sączyła się krew.

Sport? Nie, to wyglądało, jakby jego głowa pechowo trafiła pod obróbkę jakiejś maszyny rolniczej.

Polak przegrał z faworytem na punkty, decyzją sędziów, ale zebrał bardzo pochlebne recenzje. Poszedł na żywioł, walczył do końca, a takich cenią. Jego pojedynek uznano za walkę wieczoru, stąd do jego kieszeni wpadła premia w postaci 50 tysięcy dolarów. Tak nagradza federacja.

Karetka i do szpitala

Pieniądze pieniędzmi, ale co ze zdrowiem Rębeckiego?

- To wyglądało źle podczas samej walki i od razu po. Natomiast już w szpitalu było w miarę w porządku. Obawiałem się też o to, co będzie następnego dnia, ale i wtedy okazało się, że nie było tragedii - mówi Piotr Bagiński, trener polskiego zawodnika.

Tomasz Wiśniowski
Tomasz Wiśniowski
Szef sportu w tvn24.pl. Lubi rozmawiać ze sportowcami niekoniecznie o sporcie, ale o życiu.
