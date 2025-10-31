Zderzenie osobówek i zablokowana droga. Lądował śmigłowiec LPR

Wypadek w Złotnikach Kujawskich Źródło: PSP w Inowrocławiu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazał oficer prasowy PSP w Inowrocławiu st. kpt. Jarosław Skotnicki, na drodze między Bydgoszczą i Inowrocławiem o godzinie 19.19 w miejscowości Złotniki Kujawskie doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostało sześć osób.

Wypadek w Złotnikach Kujawskich Źródło: PSP w Inowrocławiu

Na miejsce dotarła policja, cztery zastępy Straży Pożarnej, pięć zespołów ratownictwa medycznego oraz pogotowie lotnicze.

Wypadek w Złotnikach Kujawskich Źródło: PSP w Inowrocławiu

Osoby z obrażeniami zostały przetransportowane do szpitali. Przyczyny i okoliczności zdarzenia są ustalane przez służby.

Wypadek w Złotnikach Kujawskich Źródło: PSP w Inowrocławiu

Droga krajowa nr 25 na odcinku zdarzenia została czasowo zablokowana, a policja zorganizowała objazdy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD