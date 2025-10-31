Zderzenie osobówek i zablokowana droga. Lądował śmigłowiec LPR

Jak przekazał oficer prasowy PSP w Inowrocławiu st. kpt. Jarosław Skotnicki, na drodze między Bydgoszczą i Inowrocławiem o godzinie 19.19 w miejscowości Złotniki Kujawskie doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostało sześć osób.
Na miejsce dotarła policja, cztery zastępy Straży Pożarnej, pięć zespołów ratownictwa medycznego oraz pogotowie lotnicze.
Osoby z obrażeniami zostały przetransportowane do szpitali. Przyczyny i okoliczności zdarzenia są ustalane przez służby.
Droga krajowa nr 25 na odcinku zdarzenia została czasowo zablokowana, a policja zorganizowała objazdy.
