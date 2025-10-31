Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Zderzenie osobówek i zablokowana droga. Lądował śmigłowiec LPR

Wypadek w Złotnikach Kujawskich
Wypadek w Złotnikach Kujawskich
Źródło: PSP w Inowrocławiu
W miejscowości Złotniki Kujawskie (województwo kujawsko-pomorskie) doszło do zderzenia samochodów, w wyniku którego rannych zostało sześć osób - poinformował starszy kapitan Jarosław Skotnicki z Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

Jak przekazał oficer prasowy PSP w Inowrocławiu st. kpt. Jarosław Skotnicki, na drodze między Bydgoszczą i Inowrocławiem o godzinie 19.19 w miejscowości Złotniki Kujawskie doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostało sześć osób.

Wypadek w Złotnikach Kujawskich
Wypadek w Złotnikach Kujawskich
Źródło: PSP w Inowrocławiu

Na miejsce dotarła policja, cztery zastępy Straży Pożarnej, pięć zespołów ratownictwa medycznego oraz pogotowie lotnicze.

Wypadek w Złotnikach Kujawskich
Wypadek w Złotnikach Kujawskich
Źródło: PSP w Inowrocławiu

Osoby z obrażeniami zostały przetransportowane do szpitali. Przyczyny i okoliczności zdarzenia są ustalane przez służby.

Wypadek w Złotnikach Kujawskich
Wypadek w Złotnikach Kujawskich
Źródło: PSP w Inowrocławiu

Droga krajowa nr 25 na odcinku zdarzenia została czasowo zablokowana, a policja zorganizowała objazdy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/ads

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PSP w Inowrocławiu

Udostępnij:
TAGI:
WypadkisamochodyKujawsko-Pomorskie
Czytaj także:
imageTitle
Świątek zaskoczyła. "Jakbym miała już 40 lat"
EUROSPORT
shutterstock_2239909941
Czwarte takie losowanie Eurojackpot z rzędu
BIZNES
Donald Trump
Będą próby jądrowe? Trump: wkrótce się przekonacie
Świat
imageTitle
Szalona pogoń Polaków w meczu z Czechami
EUROSPORT
Jan Turnau
Nie żyje Jan Turnau
Polska
Uganda
Zwały błota pochłonęły domy. Są zabici, w tym dzieci
METEO
Wojciech Balczun
Od kiedy objął resort, "zajmuje się gaszeniem pożarów" po PiS
"#BezKitu"
Pegasus
Nowa kampania. "Przestępcy zmienili sposób działania"
BIZNES
imageTitle
Witold Bańka próbuje zatrzymać kontrowersyjne zawody
EUROSPORT
Viktor Orban, Władimir Putin
Ziobro "skrywa się u najbliższego współpracownika Putina"
"FAKTY PO FAKTACH"
imageTitle
Nad Katowicami zaświeciło słońce. Czarne chmury nad Niecieczą
EUROSPORT
1 i 2 listopada wyjadą autobusy i tramwaje 26 dodatkowych linii
Ponad 1300 autobusów, prawie 300 tramwajów. Tak dojedziesz na cmentarze
WARSZAWA
shutterstock_2531729027
Źródło energii i zagrożenie dla klimatu. "Pozornie niewinna tradycja"
BIZNES
Ogromny stelaż na reklamę
Reklama wielka jak dom. Burmistrz chce rozwiązania umowy
WARSZAWA
Do wypadku doszło pod Kielcami
Zjechał z trasy, uderzył w słup i przekoziołkował na stację
Kielce
imageTitle
Koniec wyjątkowej serii sensacyjnego Monakijczyka
EUROSPORT
Elżbieta Penderecka
Elżbieta Penderecka nie żyje
Kultura i styl
imageTitle
Przełom u Ewy Pajor. Barcelona pokazała nagranie
EUROSPORT
Start chińskiej misji Shenzhou-21
Polecieli na orbitę, zabrali ze sobą coś nietypowego
METEO
Donald Trump
Trump o prośbie Orbana. "Nie przyznaliśmy"
BIZNES
Lotnisko Alicante-Elche w Walencji
Ścigana w 30 krajach Polka zatrzymana
Świat
Marcin Wiącek
Cały szereg zastrzeżeń i jeden pozytyw. Opinia RPO w sprawie ustawy praworządnościowej
Polska
imageTitle
0:16 i 0:16. Bolesna lekcja futbolu podczas turnieju FIFA
EUROSPORT
Jesienna noc, pogodnie
Czeka nas pogodna, ale chłodna noc
METEO
USS Gerald R. Ford
USA zaatakują w Wenezueli? Trump odpowiedział jednym słowem
Świat
Sędzia Daniel Jurkiewicz
Uchylone dożywocie za potrójne zabójstwo. Nowe ustalenia
Poznań
Rzeźba "Ameryka" Maurizio Cattelana
"Ameryka" do kupienia. Cena zwala z nóg
BIZNES
Tomahawk
Tomahawki dla Ukrainy? CNN: jest decyzja Pentagonu
Świat
shutterstock_2263082775
Wody Polskie zawiadomiły prokuraturę w sprawie działki w Zabłotni
BIZNES
Robert Telus
Mus owocowy ze zdjęciem Telusa i faktura. "Nie zgadza się nic"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica