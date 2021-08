Jan Strzeżek o przyszłości Porozumienia w Zjednoczonej Prawicy: każdy scenariusz jest na stole

Zastępca rzecznika Porozumienia Jan Strzeżek odniósł się w piątek w Sejmie do napiętej sytuacji w obozie rządzącym po odwołaniu Anny Korneckiej z funkcji wiceministra rozwoju. Jak przekazał, wszystko okaże się w sobotę po zarządzie partii. Strzeżek powiedział, że zna przynajmniej kilku polityków z zarządu Porozumienia, którzy chcą opuścić koalicję.

W środę rzecznik rządu Piotr Mueller przekazał, ze premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o odwołaniu Anny Korneckiej z funkcji podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii . Wcześniej też odniósł się do wypowiedzi Korneckiej, która we wtorek w TVN24 skrytykowała rozwiązania podatkowe proponowane w Polskim Ładzie. Jak mówiła wiceminister, Porozumienie "bardzo jasno stawia granice i sprzeciwia się tak gwałtownej podwyżce podatków".

Anna Kornecka na swoją dymisję zareagowała na Twitterze. "Nie ma zgody na drastyczne podnoszenie dla nich podatków i danin. Nie żałuję, że zapłaciłam za to dymisją" - napisała. O swoim odwołaniu mówiła też w rozmowie z reporterem TVN24 .

Odwołanie minister Korneckiej zostało negatywnie odebrane przez polityków Porozumienia. Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin przekazał, że ta decyzja nie była z nim konsultowana. W piątek powołał Kornecką na funkcję pełnomocnika ministra do spraw inwestycji i Zielonego Ładu .

Strzeżek o przyszłości Zjednoczonej Prawicy: wszystko okaże się jutro

Do napiętej sytuacji w obozie rządzącym po odwołaniu Anny Korneckiej odniósł się w piątek w Sejmie wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek. Dziennikarze pytali go, czy powołanie Korneckiej na funkcję pełnomocnika przed sobotnim zarządem Porozumienia oznacza, że ugrupowanie to chce pozostać w koalicji rządzącej.