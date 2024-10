Kaczyński "nic nie wie o żadnym rozłamie". Są "różnice zdań"

Pod koniec sierpnia prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił o planach połączenia PiS i Suwerennej Polski. Twierdził, że "to jest brane pod uwagę bardzo poważnie". Do prawdopodobnego połączenia miało dojść na kongresie PiS, który był planowany na ubiegłą sobotę. Został jednak przełożony .

O to, czy szykuje się rozłam w partii z tego powodu, Kaczyński był pytany we wtorek na sejmowych korytarzach. - Nie będziemy na ten temat rozmawiać, nic nie wiem o żadnym rozłamie, a co do poglądu na sprawy zjednoczenia to rzeczywiście są różnice zdań, ale rozstrzygnie to Rada Polityczna - zaznaczył.