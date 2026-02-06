Logo strona główna
Polska

Ziobro poszukiwany listem gończym. Prokuratura zapowiada kolejny krok

Źródło: TVN24
Prokurator wydał w piątek postanowienie o poszukiwaniu Zbigniewa Ziobry listem gończym - poinformowała Prokuratura Krajowa. Komenda Stołeczna Policji wystosowała komunikat w tej sprawie oraz opublikowała wizerunek i dane byłego ministra sprawiedliwości, a obecnie posła PiS. Rzecznik PK Przemysław Nowak zapowiedział natomiast, że w przyszłym tygodniu prokurator wystąpi o europejski nakaz aresztowania.

Jak wskazała w komunikacie Prokuratura Krajowa, w czwartek, 5 lutego, "sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry". Podano, że wobec tego prokurator wydał dziś postanowienie o poszukiwaniu Ziobry listem gończym.

Także stołeczna komenda wydała komunikat, w którym przekazano, że "policjanci Komendy Stołecznej Policji, na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Krajową, poszukują Zbigniewa Tadeusza Ziobry". Opublikowano też dane i wizerunek posła PiS, byłego ministra sprawiedliwości.

Źródło: Policja

Policja zaapelowała o kontakt, jeśli ktoś zna miejsce pobytu poszukiwanego. Przypomniano też, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. 

Sprawa Zbigniewa Ziobry

Śledczy zamierzają postawić Ziobrze łącznie 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

Jak przypomniano w piątkowym komunikacie PK, 7 listopada prokurator z Zespołu Śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej "wydał postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu" posła PiS. Tego jednak nie udało się zrealizować "z uwagi na nieustalenie miejsca pobytu podejrzanego".

Jak poinformowano, prokurator może wydać postanowienie o poszukiwaniu podejrzanego listem gończym, jeżeli podejrzany się ukrywa.

"Miejsce pobytu podejrzanego Zbigniewa Ziobry jest nieznane. Nie przebywa on pod żadnym znanym adresem w kraju. W mediach wprost wskazuje, że intencjonalnie unika uczestnictwa w czynnościach procesowych w charakterze podejrzanego" - czytamy. Wobec tego za Ziobrą wydano list gończy.

Prokuratura: w przyszłym tygodniu wniosek o wydanie ENA

- Podstawą tej decyzji było ustalenie, iż podejrzany Zbigniew Ziobro ukrywa się - powiedział podczas konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, odnosząc się do wydania listu gończego. - Fakt ukrywania się jest w naszej ocenie w zasadzie bezsporny - mówił.

Jak dodał Nowak, wszczęcie poszukiwań listem gończym "jest krokiem naturalnym, standardowym w tego rodzaju sprawach i w tych okolicznościach".

Przekazał też, że według jego wiedzy sąd w piątek nie przychylił się do wniosku obrońców Ziobry o wstrzymanie wykonalności postanowienia o tymczasowym aresztowaniu.

Nowak dodał, że list gończy za Ziobrą "prawdopodobnie będzie nieskuteczny". - W tym znaczeniu, że tą metodą nie doprowadzimy do zatrzymania podejrzanego i poniekąd zmuszenia go do udziału w tych czynnościach procesowych - wyjaśnił.

- Rozmawiałem z prokuratorem, powiedział, że w przyszłym tygodniu, w tych okolicznościach, które mamy, jeśli nic się nie zmieni, wystąpi do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o wydanie ENA - zapowiedział.

Tymczasowy areszt dla Ziobry

W czwartek sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec Ziobry. Przebywa on jednak na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny.

Sąd, wydając decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu, stwierdził, iż zebrane w śledztwie dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez niego 26 przestępstw, które zarzuca mu prokuratura. Sąd argumentował też zaakceptowanie wniosku obawą ukrywania się, obawą bezprawnego utrudniania postępowania oraz groźbą wymierzenia surowej kary.

Prowadzący śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości prokurator Piotr Woźniak zapowiadał wtedy, że kolejnymi etapami w sprawie będzie właśnie poszukiwanie Ziobry listem gończym oraz europejskim nakazem aresztowania. 

Zarzuty wobec Zbigniewa Ziobry

Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, w tym wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Prokuratura zarzuca mu też, że zdecydował o nielegalnym przekazaniu z Funduszu 25 mln zł CBA na zakup inwigilującego oprogramowania Pegasus oraz 14 mln zł na remont Prokuratury Krajowej mimo braku podstaw prawnych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dariusz Kubik

Według śledczych Ziobro działał świadomie, by uzyskać korzyści majątkowe, osobiste i polityczne, działając na szkodę państwa. Biorąc pod uwagę przygotowane zarzuty, maksymalny wymiar kary, która może być orzeczona w tej sprawie, to 25 lat pozbawienia wolności.

Sejm uchylił immunitet Ziobrze 7 listopada ubiegłego roku w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić prokuratura. Sejm wyraził również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie. Tego samego dnia prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu Ziobrze zarzutów, a także o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW, co okazało się jednak nieskuteczne z powodu nieobecności byłego ministra w Polsce.

Ziobro oświadczył, że pozostanie za granicą do czasu - jak to ujął - przywrócenia w Polsce rzeczywistych gwarancji praworządności. Zapowiedział jednocześnie, że nie złoży mandatu poselskiego i będzie podejmował aktywność publiczną, w tym medialną, wymierzoną w obecny rząd. Przekonywał także, że jego działania związane z Funduszem Sprawiedliwości były zgodne z prawem.

pc

Opracował Kuba Koprzywa

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja

Zbigniew Ziobro
