Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w związku z podejrzeniem o popełnieniu przez niego 26 przestępstw.

W poniedziałkowej rozmowie Radia Zet szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak był pytany o to, czy Węgry powinny udzielić Zbigniewowi Ziobrze azylu politycznego. Na pytanie "tak czy nie" nie chciał odpowiedzieć. - Wszystko zależy od Zbigniewa Ziobry - odparł wymijająco.

Ziobro i "droga męczennika"

Czy ewentualne udzielenie byłemu ministrowi sprawiedliwości azylu na Węgrzech nie kojarzyłoby się z ucieczką przed odpowiedzialnością? Błaszczak uważa, że "pan minister Zbigniew Ziobro ma do wyboru dwie drogi".

- Droga męczennika i też szanuję, tylko nie wiem, czy stan zdrowia mu pozwala, bo przecież jest poważnie chory; i droga pozostania poza granicą - komentował. Mówiąc o drodze męczennika, stwierdził, że "pana ministra Mariusza Kamińskiego siłą dokarmiali". - Moim zdaniem to były tortury - skwitował.

Mariusz Błaszczak zastrzegł, że "z tego, co wie, Zbigniew Ziobro zapowiedział, że nie będzie występował o azyl".

Błaszczak: Nie będzie dyscypliny w głosowaniu

Zdaniem Błaszczaka nie będzie dyscypliny w głosowaniu nad immunitetem Ziobry. Zadeklarował, że "wszyscy będą przeciwni uchyleniu immunitetu". - Wiem, bo rozmawiam z moimi posłami - mówił.

Jak mówił w Radiu Zet, nie wie, gdzie obecnie przebywa były minister sprawiedliwości, ale ma z nim kontakt.

Ziobro: niczego nie będę się zrzekał

Wnioskiem o uchylenie immunitetu posła PiS Sejm ma zająć się w czwartek. Termin na ewentualne zrzeczenie się immunitetu przez Ziobrę mija w poniedziałek.

- Niczego nie będę się zrzekał - powiedział były szef MS Zbigniew Ziobro w rozmowie z Polsat News.

A czy były minister sprawiedliwości wróci z Polski do Węgier? - Nie mam żadnych informacji, że Zbigniew Ziobro nie stawi się w Sejmie - skomentował w porannej rozmowie z RMF FM poseł PiS Radosław Fogiel.

