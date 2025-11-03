Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w związku z podejrzeniem o popełnieniu przez niego 26 przestępstw.
W poniedziałkowej rozmowie Radia Zet szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak był pytany o to, czy Węgry powinny udzielić Zbigniewowi Ziobrze azylu politycznego. Na pytanie "tak czy nie" nie chciał odpowiedzieć. - Wszystko zależy od Zbigniewa Ziobry - odparł wymijająco.
Ziobro i "droga męczennika"
Czy ewentualne udzielenie byłemu ministrowi sprawiedliwości azylu na Węgrzech nie kojarzyłoby się z ucieczką przed odpowiedzialnością? Błaszczak uważa, że "pan minister Zbigniew Ziobro ma do wyboru dwie drogi".
- Droga męczennika i też szanuję, tylko nie wiem, czy stan zdrowia mu pozwala, bo przecież jest poważnie chory; i droga pozostania poza granicą - komentował. Mówiąc o drodze męczennika, stwierdził, że "pana ministra Mariusza Kamińskiego siłą dokarmiali". - Moim zdaniem to były tortury - skwitował.
Mariusz Błaszczak zastrzegł, że "z tego, co wie, Zbigniew Ziobro zapowiedział, że nie będzie występował o azyl".
Błaszczak: Nie będzie dyscypliny w głosowaniu
Zdaniem Błaszczaka nie będzie dyscypliny w głosowaniu nad immunitetem Ziobry. Zadeklarował, że "wszyscy będą przeciwni uchyleniu immunitetu". - Wiem, bo rozmawiam z moimi posłami - mówił.
Jak mówił w Radiu Zet, nie wie, gdzie obecnie przebywa były minister sprawiedliwości, ale ma z nim kontakt.
Ziobro: niczego nie będę się zrzekał
Wnioskiem o uchylenie immunitetu posła PiS Sejm ma zająć się w czwartek. Termin na ewentualne zrzeczenie się immunitetu przez Ziobrę mija w poniedziałek.
- Niczego nie będę się zrzekał - powiedział były szef MS Zbigniew Ziobro w rozmowie z Polsat News.
A czy były minister sprawiedliwości wróci z Polski do Węgier? - Nie mam żadnych informacji, że Zbigniew Ziobro nie stawi się w Sejmie - skomentował w porannej rozmowie z RMF FM poseł PiS Radosław Fogiel.
Autorka/Autor: ms/lulu
Źródło: Radio Zet, PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP