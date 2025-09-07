Przewodnik po Ziemiach Odzyskanych, jakiego dotąd nie było

Kluczowe fakty:
- Mija 80 lat od największej fali przesiedleń z Kresów Wschodnich na Ziemie Odzyskane. Ale temat wojennych migracji jest znacznie szerszy.
- 26,27 procent mieszkańców Polski musiało zmienić miejsce zamieszkania.
- O to, co dziś można zobaczyć na Ziemiach Odzyskanych, zapytaliśmy Sławomira Sochaja, Karolinę Kuszyk, Zbigniewa Rokitę, Mirosława Maciorowskiego, Tomasza Bonka, Beatę Szady, Joannę Wilengowską i Tomasza Słomczyńskiego.
- Polecenia miejsc do odwiedzenia na Ziemiach Odzyskanych są częścią cyklu TVN24+ o historii tych terenów. Przeczytacie w nim również, jak swoje korzenie odkrywa trzecie pokolenie osadników oraz wywiad z etnografką - profesorką Karoliną Ćwiek-Rogalską.
- Gorzów Wielkopolski? To gdzieś pod Poznaniem, prawda? - bywam często pytana, gdy opowiadam, skąd jestem.