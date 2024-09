Zegarek za kilka tysięcy złotych. Zarzuty dla byłych dyrektorek w MON

Jak wskazał, podejrzane są one "o przekroczenie wspólnie i w porozumieniu w listopadzie 2023 r. uprawnień władczych w zakresie dysponowania środkami budżetowymi, w zakresie nabycia zegarka marki Longines La Grande Classique o wartości 5.100 zł., ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej Departamentu Administracyjnego MON, i wydania Agnieszce G. pod pozorem przeznaczenia do wręczenia członkom wizytującej Ministerstwo Obrony Narodowej delegacji zagranicznej, czym działały w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. tj. o czyn z art. 231 § 2 kk".

Skiba przekazał, że postępowanie zostało wszczęte 17 kwietnia 2024 roku "na podstawie materiałów zgromadzonych przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego", która, jak czytamy, "ustaliła, że w okresie od dnia 8 listopada 2023 r. do dnia 30 listopada 2023 r. ówczesna Dyrektor Generalna MON, działając w ramach zakresu swoich uprawnień i obowiązków, podjęła decyzję o zakupie zegarka marki Longines o wartości ok. 6.000 zł., przy czym pomimo formalnego przeznaczenia przedmiotowego zegarka na cel promocyjny, tj. wręczenia przedstawicielom delegacji zagranicznej wizytującej Ministra Obrony Narodowej, w rzeczywistości był on zakupiony w celu nieodpłatnego wręczenia na własność Agnieszce G., co też się stało".