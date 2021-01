Praca z domu, brak ruchu, dodatkowe kilogramy. "Kręgosłup nie jest w stanie wytrzymać tego"

"Brakuje nam zwykłego ruchu"

Drugi problem to brak ruchu. Chodząc do pracy, trzeba było trochę pochodzić. Pracując w domu, trudno o spacer. - Brakuje nam zwykłego ruchu, kiedy schodziliśmy po schodach, wchodziliśmy do samochodu, musieliśmy dojść do autobusu, przejechać się, więc jednak chwilę na powietrzu spędzaliśmy - wylicza fizjoterapeuta.