Nauczyciele w czasie pandemii zarabiają mniej, a twierdzą, że pracują więcej. "Satysfakcją kredytów nie zapłacę"

Ponad 62 proc. nauczycieli twierdzi, że z powodu nauczania zdalnego mniej zarabia. - Nie ma żadnych powodów do obniżania pensji pracownikom, którzy wywiązują się ze swoich obowiązków – komentuje Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Pracy jest więcej, a pieniędzy mniej

Co mówią o tym sami nauczyciele? Agnieszka jest polonistką od 17 lat, pracuje w podstawówce na Podkarpaciu. Uczy cztery klasy, a każda ma pięć godzin języka w tygodniu. To oznacza, że Agnieszka zawsze miała nieco więcej niż etat (do 20 godzin polskiego dochodziła godzina wychowawcza i kółko). Teraz szkoła płaci jej tylko za 18 godzin, choć w żadnej klasie nie obcięła przecież liczby lekcji. Miesięcznie zarabia około 800 złotych netto mniej niż przed pandemią.