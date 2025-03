Zbigniew Ziobro o 40 milionach złotych dla WOŚP Źródło: TVN24

Zbigniew Ziobro przeprosił Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy za słowa o 40 milionach złotych dla fundacji od Donalda Tuska. Do natychmiastowych przeprosin i sprostowania wezwał w czwartek byłego ministra sprawiedliwości prezes WOŚP Jerzy Owsiak.

"Kontrola poselska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie potwierdziła medialnych doniesień o kwocie 40 mln zł i funduszu rezerwy celowej jako źródła wsparcia dla Fundacji Jerzego Owsiaka i za publiczne powtórzenie tej informacji przepraszamy, podtrzymując, że dotychczasowe ustalenia wskazują na patologiczny charakter wielomilionowego wsparcia Fundacji Jerzego Owsiaka ze środków spółek Skarbu Państwa" - brzmi początek wpisu trzech posłów PiS Zbigniewa Ziobry, Michała Wójcika i Sebastiana Łukaszewicza opublikowany w serwisie X.

Politycy w środę zorganizowali konferencję prasową przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, podczas której Ziobro zarzucił premierowi Donaldowi Tuskowi, że "spod swojego palca przekazał na pomoc powodzianom 40 mln zł Jerzemu Owsiakowi i jego fundacji". Stwierdził też, że spółki skarbu państwa "zostały zmuszone" do przekazania kolejnych środków na rzecz WOŚP.

- Donald Tusk z nieznanych powodów nie zdecydował się udzielić wsparcia finansowego organizacjom takim jak Polski Czerwony Krzyż, Caritas, Polska Akcja Humanitarna - mówił Ziobro. Ocenił, że WOŚP nie ma doświadczenia w udzielaniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych.

Reakcja Owsiaka

Jerzy Owsiak zdementował te informacje tego samego dnia. - Nigdy nie otrzymaliśmy od jakiegokolwiek urzędnika piastującego obecnie urząd 40 milionów złotych - przekazał PAP Jerzy Owsiak. To samo napisał w mediach społecznościowych. Zapowiedział, że zwróci się do banku, w którym swoje konta ma fundacja o potwierdzenie, że żadnej tego typu wpłaty nie było. W czwartek mBank, który obsługuje WOŚP, wydał zaświadczenie, że żadnej tego typu wpłaty nie było.

Szef Orkiestry komentował w piątek w mediach społecznościowych przeprosiny Ziobry i jego współpracowników. "A tak swoją drogą prawnik, a co najważniejsze były minister sprawiedliwości, wydaje sądy nie tylko bez procesu, ale też bez przeprowadzenia postępowania dowodowego" - stwierdził. Odniósł się do fragmentu przeprosin polityków zawierającego informacje o wspieraniu WOŚP przez spółki Skarbu Państwa.

"Dalej w komunikacie powtórka banialuków, które już drugi raz zostały wystosowane jako zapytania poselskie do naszej Fundacji (przypominam także autorom tych przeprosin, że Fundacja nie jest Fundacją Jerzego Owsiaka, tylko Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy) i na które po raz drugi odpowiedzieliśmy wyczerpująco. Najważniejsze w tym komunikacie to magiczne słowo PRZEPRASZAMY!!!" - podkreślił.

Zaangażowanie na rzecz powodzian

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy była zaangażowana w pomoc powodzianom od pierwszych dni powodzi we wrześniu 2024 r. Na wstępie tych działań Owsiak poinformował, że fundacja uruchamia swoje środki w wysokości 40 mln zł na zakup środków pierwszej potrzeby w związku z powodziami na południu Polski. Na briefingu z udziałem premiera Donalda Tuska ogłosił, że utworzono konto zbiórki, której celem jest dodatkowe wsparcie.

W styczniu w oświadczeniu Owsiak podkreślił, że 40 mln zł to była oferta fundacyjna. - W momencie, kiedy ruszyła powódź, natychmiast zaoferowaliśmy nasze pieniądze, z naszego konta. To nie były pieniądze zbiórkowe - powiedział. Dodał, że wówczas fundacja wydała na ten cel ponad 39 mln zł 361 tys. zł - z czego nieco ponad 32 mln zł to pieniądze ze zbiórki.

Pod koniec listopada o szczegóły zorganizowanej przez WOŚP pomocy zwróciło się do fundacji pięcioro posłów PiS: Katarzyna Czochara, Zbigniew Bogucki, Janusz Kowalski, Ireneusz Zyska i Paweł Hreniak. W ramach dostępu do informacji publicznej chcieli poznać koszty zorganizowania akcji pomocowej poniesione przez WOŚP, listę darczyńców oraz miejsc, do których zostały skierowane dary.

Dokument przesłano posłom, a zestawienie wszystkich wydatków i działań podjętych przez WOŚP dla powodzian opublikowane zostało na stronie internetowej fundacji. Czytamy w nim, że darowizny na wskazany cel przekazały m.in. trzy spółki skarbu państwa: Fundacja Orlen (4,2 mln zł), Fundacja PZU (2,5 mln zł) oraz Fundacja banku PEKAO S.A. (1 mln zł). Zbiórka została rozliczona i sprawozdanie z niej dostępne jest w Portalu Zbiórek Publicznych MSWiA.

Podsumowując działania pod koniec lutego tego roku szef WOŚP poinformował, że fundacja na cele związane z pomocą powodzianom wydała łącznie 47 mln 205 tys. 458 zł i 28 groszy.

Za zebrane środki kupiła m.in. 190 defibrylatorów AED, 188 zestawów ratownictwa medycznego R1, 136 pomp szlamowych i 522 zestawy kombinezonów, które trafiły do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i ochotniczej straży pożarnej. W najbliższym czasie fundacja planuje kupić agregaty prądotwórcze i motopompy do brudnej wody.

