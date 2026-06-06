Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Spadł ultralekki samolot". Pilot w szpitalu

Awionetka spadła w miejscowości Zazdrość (Mazowieckie)
Awionetka spadła w miejscowości Zazdrość (Mazowieckie)
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie
Do wypadku lotniczego doszło w miejscowości Zazdrość w powiecie żyrardowskim. Rozbił się ultralekki samolot, jedna osoba została poszkodowana i trafiła do szpitala.

Jak przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie, zgłoszenie wpłynęło w sobotę po godzinie 17.

- Spadł ultralekki samolot, podróżowała nim jedna osoba. Pod opieką Zespołu Ratownictwa Medycznego mężczyzna trafił do szpitala. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, chodzi m.in. o rozlane paliwo. Nasze działania już się kończą - poinformował mł. bryg. mgr inż. Jarosław Belina około godziny 18.

Spadł na prywatną posesję

Policja przekazała, że samolot spadł na teren prywatnej posesji. Pilotem był 65-letni mężczyzna, który został przetransportowany do szpitala.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że awionetkę pilotował 65-letni mężczyzna, który był trzeźwy. Został on przewieziony do szpitala. Pilot prawdopodobnie zszedł zbyt nisko, w wyniku czego uderzył o ziemię - przekazała komisarz Emilia Bodych.

Przyczynę wypadku ustala policja. O zdarzeniu została powiadomiona Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Źródło: TVN24
Autorka/Autor: Agata Nalepa
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
shutterstock_1694726422
Czujemy się młode, silne. Zapominamy, że "jajniki nie są perpetuum mobile"
MenoPower
1 godz 4 min
pc
40 lat w ratownictwie. Ostrzega wszystkich, przed używaniem patentów z sieci
Wywiad medyczny
1 godz 6 min
pc
Machulski mówi o relacji z przyrodnim bratem. To polityk Konfederacji
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
samolotyMazowieckie
Czytaj także:
Żmija lewantyńska
Żmija lewantyńska ukąsiła 16-latka
Renata Kijowska
W niedzielę przez Polskę przetoczy się deszczonośny front
Do Polski zmierza deszczonośny front. Tu popada już w nocy
METEO
Wysoka fala uderza w szyby restauracji na Hawajach
Potężna fala uderza w okna restauracji. Nagranie
METEO
Samochód jechał pod prąd na S6
Pędził pod prąd ekspresówką. Nagranie
Płoty
Zdarzenie w Kutnie (Łódzkie)
Nastolatka spadła z czwartego piętra. Do szpitala zabrał ją śmigłowiec LPR
Polska
Księżna Mette-Marit 17 maja 2026 roku w Asker
Lekarze dają norweskiej księżnej rok życia. "Dramatyczny spadek wydolności płuc"
Świat
Atak ukraińskich dronów na bazę Floty Bałtyckiej w Kronsztadzie, Rosja, 6 czerwca 2026 roku
Trafili w bazę rosyjskiej Floty Bałtyckiej. Zełenski pisze o "sprawiedliwej odpowiedzi"
Świat
Ulewa, ulewy, deszcz
Burze z gradem i do 30 litrów deszczu. Spokoju w pogodzie nie będzie
METEO
Prezydent USA Donald Trump
Tąpnięcie na giełdach w USA. Komentarz Trumpa
BIZNES
Dziecko wypadło z jedenastego piętra
Pięciolatka wypadła z 11. piętra. Jest zarzut dla matki
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
"Troszeczkę sobie popłakałam, ale jestem bardzo dumna"
EUROSPORT
7 min
pc
Elon Musk i J.D. Vance zabrali głos ws. morderstwa Henry'ego Nowaka
Fakty+
Problemy z wodą w gminie Brwinów
Gmina się rozrasta, a wody brakuje. Urzędnicy zakazują podlewania ogródków
Katarzyna Kędra
Grudziądz. Samochód wjechał w dwie 14-latki na hulajnodze
Dwie 14-latki na hulajnodze. W jedną uderzył kierowca. Dziewczyna walczy o życie
Kujawsko-Pomorskie
37 min
pc
"Bardzo sprytne" posunięcie prezydenta Ukrainy
Rozmowy na szczycie
Karaczany
Były hodowane nielegalnie. To największa konfiskata w historii kraju
METEO
imageTitle
Ogromny skok w rankingu, miliony na konto. Polka wkracza na nowy poziom
EUROSPORT
Wypadek z udziałem busa
Bus na boku, 12 osób w szpitalu
WARSZAWA
Ropa naftowa
Rezerwy ropy na wyczerpaniu. Zbliża się kolejny skok cen
BIZNES
imageTitle
"Gratulacje, Majson!". Świątek zwróciła się do Chwalińskiej
EUROSPORT
Maja Chwalińska
O tym "będzie się mówić jeszcze bardzo długo"
Fakty po Faktach
shutterstock_2317798961
Opłata ma objąć więcej osób. Ministerstwo szykuje zmiany
Łukasz Figielski
imageTitle
Wielka gwiazda Hollywood na finałowym meczu
EUROSPORT
Obłoki srebrzyste
Obłoki srebrzyste na polskim niebie. Zobacz zdjęcia
METEO
Ciało humbaka Timmy'ego na wybrzeżu duńskiej wyspy Anholt
Humbak Timmy. Ustalenia z sekcji zwłok
METEO
epa13020585
Chwalińska wicemistrzynią. Uległa dopiero w finale
EUROSPORT
imageTitle
Były pretensje Sabalenki, jest odpowiedź
EUROSPORT
imageTitle
"Czułam tę miłość". Chwalińska wdzięczna kibicom
EUROSPORT
imageTitle
Teraz czas na "chwilę odpoczynku". A co dalej?
EUROSPORT
imageTitle
Słowa uznania dla Chwalińskiej od świeżo upieczonej mistrzyni
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica