Polska "Spadł ultralekki samolot". Pilot w szpitalu

Awionetka spadła w miejscowości Zazdrość (Mazowieckie) Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie

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Jak przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie, zgłoszenie wpłynęło w sobotę po godzinie 17.

- Spadł ultralekki samolot, podróżowała nim jedna osoba. Pod opieką Zespołu Ratownictwa Medycznego mężczyzna trafił do szpitala. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, chodzi m.in. o rozlane paliwo. Nasze działania już się kończą - poinformował mł. bryg. mgr inż. Jarosław Belina około godziny 18.

Spadł na prywatną posesję

Policja przekazała, że samolot spadł na teren prywatnej posesji. Pilotem był 65-letni mężczyzna, który został przetransportowany do szpitala.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że awionetkę pilotował 65-letni mężczyzna, który był trzeźwy. Został on przewieziony do szpitala. Pilot prawdopodobnie zszedł zbyt nisko, w wyniku czego uderzył o ziemię - przekazała komisarz Emilia Bodych.

Przyczynę wypadku ustala policja. O zdarzeniu została powiadomiona Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.