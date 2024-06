Zarzuty dla żołnierzy i wezwania do dymisji premiera. "Nieodpowiedzialne głosy"

Najgorsze, co mogłoby się dzisiaj wydarzyć to jest dymisja premiera - mówił w "Kropce nad i" europoseł i kandydat do PE Robert Biedroń (Lewica). Odniósł się do głosów domagających się ustąpienia Donalda Tuska w związku ze sprawą zatrzymanych żołnierzy, którzy interweniowali na granicy z Białorusią. Radny i kandydat w eurowyborach Tobiasz Bocheński (PiS) ocenił, że "nie może być tak, że w kajdanki są skuwani żołnierze, którzy bronią polskiej granicy".

Radny Prawa i Sprawiedliwości i kandydat tej partii do Parlamentu Europejskiego Tobiasz Bocheński oraz eurodeputowany i współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń , starający się o odnowienie mandatu w PE, mówili w "Kropce nad i" w TVN24 o sprawie zatrzymania i postawienia zarzutów żołnierzom interweniującym na polsko-białoruskiej granicy. Doszło do tego na przełomie marca i kwietnia, ale opinia publiczna dowiedziała się o tym dopiero w środę. Politycy PiS żądają dymisji premiera.

Zdaniem Biedronia, "najgorsze, co mogłoby się dzisiaj wydarzyć, to jest dymisja premiera piątego co do wielkości państwa Unii Europejskiej, dymisja ministra obrony". - To są rzeczy niewyobrażalne - tuż przed wyborami doprowadzić do takiego chaosu - komentował.