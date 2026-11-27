Polska Śledztwo w sprawie Pegasusa. Zarzut dla byłego komendanta policji Jarosława S. Oprac. Sebastian Zakrzewski |

Robert Zieliński o systemie Pegasus Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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"16 listopada 2026 r. prokurator z zespołu śledczego nr 3 Prokuratury Krajowej przedstawił Jarosławowi S. zarzut niedopełnienia obowiązków w śledztwie dotyczącym oprogramowania Pegasus" - przekazał tvn24.pl prokurator Przemysław Nowak.

Informację jako pierwszy w tej sprawie podał portal RMF24.

Nowak uściślił, że zarzut dotyczy dopuszczenia do stosowania przez policję systemu Pegasus i utrzymywania jego wykorzystania bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, "mimo wiedzy że system nie zapewnia bezpieczeństwa przetwarzanych w nim informacji niejawnych".

Były komendant policji nie przyznał się do zarzucanego czynu i odmówił składania wyjaśnień. "Nie było potrzeby stosowania środków zapobiegawczych" - poinformował rzecznik PK.

Sprawa granatnika

Jarosław S. jest już oskarżony w innej sprawie, dotyczącej posiadania granatnika przeciwpancernego oraz doprowadzenia do jego wystrzału w grudniu 2022 roku na terenie Komendy Głównej Policji w Warszawie. Proces ruszył we wrześniu w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa.

Były komendant - jak sam tłumaczył w mediach - "zużyty granatnik" otrzymał w prezencie w czasie wizyty w Ukrainie. W wyniku wybuchu sam został ranny w ucho.

Granatnik w KGP na zdjęciach udostępnionych przez posła Krzysztofa Brejzę Źródło zdjęcia: Krzysztof Brejza

S. pełnił funkcję komendanta głównego policji w latach 2016-2023.

Komenda Główna Policji Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP