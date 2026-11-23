Historia przejmowania Trybunału Konstytucyjnego to dramat nie tylko państwa, ale przede wszystkim dramat każdego obywatela

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13 listopada 2026, piątek wieczór. Dwa tygodnie po "zamachu na trybunał" miasteczko stworzone przez jego obrońców wygląda sennie. W nocy z 30 na 31 października protestujący przepychali się tu z kordonami policji, a pracownicy Telewizji Republika rozkręcali polityczny happening.

Teraz wokół pustej sceny ustawionej przy Alei Szucha w Warszawie kręci się kilkanaście osób. Wyłączone kamery osłonięto przed deszczem i spadającymi z drzew mokrymi liśćmi.

Nagle rozmowy cichną, ktoś przez mikrofon ogłasza "ważny komunikat": obok sceny w namiocie rozdają ciepłą zupę.

Miał być "zamach stanu", wyszedł polityczny happening Źródło zdjęcia: TVN24

Miasteczko z centrum "walki o trybunał" szybko zmieniło się w stolicę trybunaliów. Będzie się kojarzyć głównie z piosenką "Jak minął dzień" w wykonaniu posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Wójcika, ze zbiorowym jedzeniem pizzy i nawoływaniem ze sceny do kupna chińskich zegarków - "edycja trybunalska" to jedyne tysiąc złotych.

Kto kupił zegarek, mógł wejść do strefy VIP na organizowanym przez narodowców Marszu Niepodległości - i stać tuż za prezydentem Karolem Nawrockim. On zaś 11 listopada zapewniał, że "w kolejnych latach, miesiącach, tygodniach uda nam się uzdrowić Trybunał Konstytucyjny".

Nam, czyli im.

No bo z drugiej strony są oni. A ponieważ następnego dnia premier Donald Tusk oświadczył: "sprawa jest rozstrzygnięta, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny" - klincz będzie trwał.

Rubiny, szafiry czy zegarki sprzedawane za 999 złotych pod hasłem "w obronie Trybunału Konstytucyjnego" na pewno nie pomogą rozwiązać tej sytuacji. Podobnie zresztą jak uchylenie immunitetu prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu.

"Potrzeba, aby władza powściągała władzę"

Francja, 1748 rok. Blady mężczyzna o kręconych włosach zapisuje w jednej z 31 ksiąg swojego traktatu filozoficznego: "Nie ma wolności, jeżeli władza sądownicza nie jest oddzielona od władzy ustawodawczej i wykonawczej".

I jeszcze: "Aby zapobiec nadużywaniu władzy, potrzeba, aby przez naturalny układ rzeczy władza powściągała władzę".

W ten sposób Charles Louis de Secondat, znany jako Monteskiusz, tworzy ideę trójpodziału władz. Co pomyślałby, gdyby dziś odwiedził Polskę i usłyszał o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym?

Protestujący przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

- Miałby problem ze zrozumieniem - odpowiada doktor habilitowany Arkadiusz Modrzejewski, dyrektor Instytutu Politologii na Uniwersytecie Gdańskim. - Proszę pamiętać, że to była inna epoka, połowa XVIII wieku, więc Monteskiusz żył w monarchii absolutnej. On tworzył pewną wizję ładu ustrojowego, jaki chciałby widzieć.

My też byśmy chcieli. W Polsce po 1989 roku przez lata jakoś się to udawało. A potem, jak stwierdza profesor Modrzejewski, "oddaliśmy tak ważną władzę sądowniczą - która powinna być niezależna od władzy wykonawczej i ustawodawczej - w ręce polityków".

Oddaliśmy, czy pozwoliliśmy im zabrać?

2007 rok. Kaczyński: "trzeba się nad nową konstrukcją trybunału zastanowić"

Jako początek kłopotów z Trybunałem Konstytucyjnym najczęściej wskazuje się rok 2015 - ostatnie miesiące rządów koalicji PO-PSL i pierwsze miesiące władzy Zjednoczonej Prawicy. Jednak według profesora Macieja Gutowskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu myśl o przejęciu kontroli nad trybunałem kiełkowała wśród polityków dużo wcześniej.