Zagraniczna ingerencja w kampanii? NASK: reklamy od organizacji z rosyjskimi powiązaniami

Dotarliśmy do analizy przygotowanej przez zespół przeciwdziałania dezinformacji w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), z której wynika, że międzynarodowa prawicowa organizacja CitizenGO była aktywna w kampanii prezydenckiej. Publikowała reklamy polityczne na Facebooku dotyczące wyborów w Polsce.

Na przykład grafikę z hasłem: "To wybór między życiem a śmiercią". Po jednej stronie - kolorowe zdjęcie Karola Nawrockiego i cytat: "Jestem za życiem od poczęcia do naturalnej śmierci". Po drugiej - czarno-biała fotografia Rafała Trzaskowskiego z podpisem: "Jestem za aborcją do 12. tygodnia ciąży".