"Jestem za prawem i sprawiedliwością, a nie bezprawiem i niesprawiedliwością"

Od tego dnia na polskich ulicach ponownie zaczęto protestować. W piątek liderka Strajku Kobiet Marta Lempart zapowiedziała, że w sobotę i w niedzielę większość grup związanych ze Strajkiem Kobiet nie będzie organizować protestów, ponieważ gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. - Uważamy, że solidarność to też jest oddawanie pola, to jest oddawanie również pola w mediach - powiedziała.

- Sobota i niedziela są dniami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i apelujemy o to, żeby temu się poświęcić, bo to też jest ten rodzaj nadziei, której potrzebujemy i to jest ta solidarność, której potrzebujemy - dodała.