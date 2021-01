Mamy budynek, w którym siedzą osoby z nadania politycznego, i które uważają, że są członkami lub członkiniami Trybunału Konstytucyjnego - mówiła posłanka Lewicy Joanna Scheuring Wielgus. Senator PiS Marek Martynowski powiedział, że pod wnioskiem do TK nie podpisali się wszyscy posłowie PiS.

W środę późnym wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano wyrok kierowanego przez Julię Przyłębską Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku dotyczący aborcji. TK orzekł, że prawo do aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą.

"Osoby, które tam zasiadają, są wybrane w sposób bezprawny"

- Mamy budynek, w którym siedzą osoby z nadania politycznego i które uważają, że są członkami lub członkiniami Trybunału Konstytucyjnego. Te osoby, które tam zasiadają, są wybrane w sposób bezprawny i wszystkie orzeczenia czy oświadczenia, które wydają, są warte tyle co papier toaletowy - stwierdziła posłanka.

Z kolei poseł PSL i wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski ocenił, że "tchórze z PiS-u bali się debaty parlamentarnej i przerzucili to do pani Przyłębskiej, wiedząc, że wykona każde zadanie prezesa Kaczyńskiego". - Następuje coraz większa atrapizacja prawa. Dzisiaj nikt już poważnie nie traktuje Trybunału Konstytucyjnego. To jest po prostu kabaret konstytucyjny pod wezwaniem pani magister Przyłębskiej - dodał polityk.