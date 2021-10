Krystian Markiewicz, prezes stowarzyszenia sędziów Iustitia, mówił w TVN24 o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego i wywołanych przez niego manifestacjach. - W takich sytuacjach sędziowie i prawnicy nie mogą milczeć. Cisza w takiej sytuacji pomaga zawsze ciemiężycielom, a nie ciemiężonym - stwierdził.

W niedzielę w wielu polskich miastach i miasteczkach odbyły się prounijne manifestacje. To reakcja na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że niektóre przepisy prawa UE są niezgodne z polską konstytucją. Główną warszawską demonstrację zwołał Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej.

Markiewicz: marzeniem władzy jest stworzyć polskie sądy na kształt TK

Sędzia Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", był w poniedziałek gościem TVN24. Podkreślił, że "sędziowie Polscy, sędziowie Unii Europejskiej, powinni być wszędzie, żeby powiedzieć 'nie' temu, co powiedział Trybunał Konstytucyjny, który stał się przybudówką partyjną i zmierza do tego, żeby w Polsce nie było praworządności, nie było niezależnych sądów".

- Marzeniem władzy jest to, by stworzyć polskie sądy i polskich sędziów na kształt tego, co zrobili w Trybunale Konstytucyjnym. Ale to już nie będzie niezależne sądownictwo, nie będzie demokratycznego państwa prawa - podkreślił.

Powiedział, że "sędziowie, muszą powiedzieć głośno: będziemy szanować orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka". - A to jest nie do pogodzenia z tym, co powiedział w czwartek Trybunał Konstytucyjny - stwierdził.

Markiewicz: w takich sytuacjach sędziowie i prawnicy nie mogą milczeć

Zdaniem Markiewicza orzeczenie TK to "krok w kierunku polexitu". - Trybunał Konstytucyjny straszy TSUE, co jest rzeczą bez precedensu, że jak oni będą kwestionowali orzeczenia polskiego Trybunału, to nasz odważny, polityczny Trybunał Konstytucyjny zakwestionuje orzeczenia TSUE, czyli tak naprawdę zakwestionuje nasz udział w Unii Europejskiej - wyjaśniał sędzia.

Jego zdaniem "w takich sytuacjach sędziowie i prawnicy nie mogą milczeć". - Cisza w takiej sytuacji pomaga zawsze ciemiężycielom, a nie ciemiężonym. Dlatego oczekuję od polskich sędziów bardzo wyraźnego sygnału, po której stronie się opowiadają. W tym wypadku cisza to opowiedzenie się w jednoznaczny sposób za Trybunałem Konstytucyjnym, za upolitycznieniem sądów i za wyprowadzeniem Polski z Unii Europejskiej - podkreślił Markiewicz.

Autor:ads/kab

Źródło: TVN24