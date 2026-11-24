Polska ETPC: Polska naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka w sprawie imigrantów Oprac. Aleksandra Sapeta |

Wyrok ETPC w sprawie imigrantów na granicy z Białorusią w 2021 roku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Artur Reszko

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Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatrywał skargę dotyczącą grupy cudzoziemców przebywających w 2021 roku przy granicy polsko-białoruskiej w pobliżu miejscowości Usnarz Górny.

ETPC orzekł, że Polska złamała art. 3 Konwencji Praw Człowieka.

Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu. Art. 3 Konwencji Praw Człowieka

Orzeczenie ETPC

Trybunał w orzeczeniu przypomniał, że państwa mają prawo do kontrolowania wjazdu obywateli obcych państw na swoje terytorium, a Europejska Konwencja Praw Człowieka nie uniemożliwia im ograniczania wjazdu, a nawet całkowitego zamknięcia granicy. Uznał także, że wydalenie obywatela obcego państwa do kraju, który dopuszcza się wykorzystywania imigracji w sposób instrumentalny, samo w sobie nie stanowi naruszenia artykułu 3.

Niemniej - zdaniem ETPC - takich okolicznościach przed wydaleniem władze mają obowiązek zidentyfikować osoby, które byłyby narażone na ryzyko złego traktowania, np. ze względu na zły stan zdrowia lub wiek albo osoby, które mają podstawy twierdzić, że wydalenie do kraju wykorzystującego imigrację w sposób instrumentalny naraziłoby je na rzeczywiste i bezpośrednie zagrożenie życia albo złego traktowania.

W tej sytuacji Trybunał uznał, że nie doszło do naruszenia konwencji w przypadku osób, które nie należały do jednej z tych dwóch kategorii, natomiast doszło do takiego naruszenia w przypadku tych, gdy do niej należały.

Skarga do ETPC przeciwko Polsce

Skarga przeciwko Polsce dotyczyła grupy 32 obywatelek i obywateli Afganistanu, którzy od 8 sierpnia do 23 października 2021 roku byli przetrzymywaniu w obozowisku na linii granicznej w okolicach Usnarza Górnego - przypomina Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Według skarżących polskie służby uniemożliwiły tym osobom wjazd na terytorium RP oraz złożenie wniosków o ochronę międzynarodową, podczas gdy służby białoruskie blokowały im odwrót. Zostali pozbawieni dostępu do podstawowych potrzeb - żywności, czystej wody oraz opieki medycznej - wskazuje fundacja.

Równolegle ETPC rozpatrywał także działania władz Litwy i Łotwy wobec imigrantów na granicy z Białorusią.

Operacja "Śluza" białoruskich służb

Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej został wywołany przez reżim Alaksanda Łukaszenki, którego państwa Unii Europejskiej oskarżają o prowadzenie wojny hybrydowej.

Polega ona na zorganizowanym przerzucie migrantów na terytorium Polski, Litwy i Łotwy. W tym celu od 2021 roku migranci byli ściągani przez władze Białorusi z krajów Bliskiego Wschodu czy Afryki. Operacja białoruskich służb "Śluza" miała destabilizować sytuacje wewnętrz UE i odwracać uwagę od wojny w Ukrainie.