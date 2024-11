Coraz więcej Polaków widzi u siebie jeden z symptomów wypalenia zawodowego

Symptomy wypalenia zawodowego

Wypalenie zawodowe częściej dotyka osób młodych

Jeśli chodzi o zmęczenie i brak energii, to właśnie osoby z przedziału 18-24 przodują w badaniu. - To ludzie, którzy trochę idealistycznie podchodzą do rzeczywistości w miejscu pracy - tłumaczy ekspertka rynku pracy Aneta Czernek. - Zderzają się z tym, że często te działania są na przykład powtarzalne, są demotywujące, nie są inspirujące, nie rozwijają ich – dodaje.

Przedstawiciele pokolenia Z potrafią, w przeciwieństwie do wielu osób starszych od nich, wykazywać się w miejscu pracy szczególną asertywnością. - Potrafią przyjść do swojego szefa i powiedzieć, że jednak nie do końca to wygląda tak, jak powinno – mówi Michał Murgrabia. - Jeżeli on będzie się odbijał od ściany, to jest to prosta recepta na zwolnienie z tej pracy – dodaje.