Wypadek autokaru na Węgrzech. Tu można zadzwonić po informacje
Ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię do kontaktu w sprawie wypadku: +36 20 472 9502. Najnowsze informacje na temat zdarzenia można uzyskać również w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerami telefonu: 17 867 12 38 oraz 17 867 18 64.
Co ważne, numery te są przeznaczone dla bliskich osób poszkodowanych w wypadku.
Podkarpacki Urząd Wojewódzki organizuje też pomoc psychologiczną dla poszkodowanych oraz ich rodzin. Szczegóły zostaną podane później.
Źródło: tvn24.pl