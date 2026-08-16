Polska Wypadek autokaru na Węgrzech. Tu można zadzwonić po informacje Kamila Grenczyn |

Kubas-Hul o wypadku Polaków na Węgrzech: służby są gotowe natychmiast wysłać pomoc Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię do kontaktu w sprawie wypadku: +36 20 472 9502. Najnowsze informacje na temat zdarzenia można uzyskać również w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerami telefonu: 17 867 12 38 oraz 17 867 18 64.

Co ważne, numery te są przeznaczone dla bliskich osób poszkodowanych w wypadku.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki organizuje też pomoc psychologiczną dla poszkodowanych oraz ich rodzin. Szczegóły zostaną podane później.

Aktualne informacje dla poszkodowanych i ich rodzin można uzyskać pod numerami Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

📞 17 867 12 38

📞 17 867 18 64

Podkarpacki Urząd Wojewódzki organizuje także pomoc psychologiczną dla poszkodowanych i ich rodzin. pic.twitter.com/YhZQsKKRdn — Karolina Gałecka (@K_Galecka) August 16, 2026 Rozwiń