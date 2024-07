Już jutro wyniki matur. O której godzinie i gdzie je sprawdzić

Wyniki tegorocznych matur pisemnych będą dostępne już jutro. Można je sprawdzić zarówno w szkołach, jak i w internecie. We wtorek absolwentom rozdane zostaną również świadectwa maturalne oraz inne dołączane do nich dokumenty.

We wtorek 9 lipca o godzinie 8:30 wyniki egzaminów maturalnych zostaną udostępnione zdającym. Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pojawią się około 10.00 - poinformował nas Sekretariat Dyrektora CKE. Swoje wyniki poznają osoby, które przystępowały do matury zarówno podczas majowej sesji głównej, jak i podczas sesji dodatkowej. Wyniki dostępne będą w szkołach, na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz na portalu ziu.gov.pl.

Matura 2024. Jak sprawdzić wyniki

By sprawdzić wyniki matury pisemnej w internecie, w systemie ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika), należy wejść na stronę ziu.gov.pl, a następnie uzupełnić pola "login" oraz "hasło" danymi otrzymanymi uprzednio od dyrektora szkoły, wychowawcy lub innego upoważnionego do tego nauczyciela. Co zrobić, jeśli zgubiło się podane wcześniej hasło? Wówczas należy wybrać opcję "nie pamiętam hasła" i postępować zgodnie ze wskazówkami przesłanymi na przypisany do danego użytkownika adres e-mail. Do serwisu można się też zalogować za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.