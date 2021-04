Iustitia przedstawiła plan "naprawy szkód wyrządzonych w sądownictwie"

Należy unieważnić nominacje sędziowskie nowej Krajowej Rady Sądownictwa i wydane na ich podstawie postanowienia prezydenta, a następnie przeprowadzić nowe, zgodne z prawem konkursy na zwolnione stanowiska - głosi uchwała Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". To plan sędziowskiego stowarzyszenia na "naprawę szkód wyrządzonych w sądownictwie".

W sobotę odbyło się coroczne Zwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". To - jak podaje Iustitia w komunikacie - "najwyższa władza organizacji, wybierana w demokratycznych wyborach spośród ponad 3 600 sędziów".

Iustitia ustaliła swoje priorytety

Wśród tych priorytetów znalazły się: "dążenie do przywrócenia ładu konstytucyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej", "współdziałanie ze środowiskami prawniczymi w dążeniu do kompleksowego ukształtowania wymiaru sprawiedliwości przyjaznego obywatelom", "przygotowanie kompleksowej, długofalowej rewolucji cyfrowej w sądownictwie", "dalsze wspieranie we wszelkich dostępnych formach sędziów wiernych przyrzeczeniu sędziowskiemu, którzy są nękani postępowaniami dyscyplinarnymi i innymi formami szykanowania", "współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności poprzez rozwijanie edukacji prawnej" czy "rozwijanie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami sędziowskimi".