Polska

Mail o "ładunku wybuchowym" kilka dni przed wybuchem granatnika w komendzie

Wybuch w KGP
Wybuch granatnika w komendzie. Jest akt oskarżenia
Źródło: TVN24
Pięć dni przed eksplozją granatnika w Komendzie Głównej Policji w grudniu 2022 roku, na adres gabinetu ówczesnego szefa policji Jarosława Szymczyka dotarł mail napisany po łotewsku o podłożonym ładunku wybuchowym - podała "Rzeczpospolita".

Dziennik zwraca uwagę, że mail przyszedł dwa dni przed wyjazdem ówczesnego komendanta głównego Jarosława Szymczyka do Kijowa. Dostał tam w prezencie granatnik, który miał być "pustą tubą". Potem eksplodował w jego rękach w KGP.

Przysłaną wiadomość potraktowano jako fałszywy donos o alarmie bombowym, nie powiązano jej z późniejszym wybuchem granatnika - pisze "Rzeczpospolita", zaznaczając, że poza KGP adresatem było też kilka instytucji na Łotwie. Gazeta dodaje, że policja, zapytana o całą sprawę odpowiedziała, iż mail zatytułowany był "Bomba" i mówił o podłożonym rzekomo ładunku wybuchowym, nie precyzując gdzie. Jednak z jego powodu dokonano sprawdzenia pirotechnicznego budynku KGP, które nie potwierdziło zagrożenia.

"Rzeczpospolita" napisała, że policjanci odpowiadający za przygotowanie wyjazdu szefa policji do Kijowa, kiedy dowiedzieli się o istnieniu ostrzegawczego maila, stwierdzili, że gdyby o nim wiedzieli, wyjazdu zapewne w ogóle by nie było.

Co zastanawiające, w ramach głębokiego audytu prowadzonego w Komendzie Głównej Policji już przez MSWiA pod rządami ministra Michała Kierwińskiego, sprawa e-maila nie wyszła na jaw - dodaje gazeta.

Granatnik po wystrzale w KGP
Granatnik po wystrzale w KGP
Źródło: Krzysztof Brejza

Granatnik był prezentem przywiezionym z Ukrainy

Do eksplozji w siedzibie KGP doszło w połowie grudnia 2022 roku po wizycie generała inspektora Jarosława Szymczyka w Ukrainie. Były komendant - jak sam tłumaczył w mediach - od szefów tamtejszych służb dostał w prezencie granatniki, które miały być zużyte i które przywiózł do Polski. Jeden z nich wybuchł jednak na zapleczu jego gabinetu. Sam komendant został niegroźnie ranny w ucho.

Pod koniec stycznia do Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów został przesłany akt oskarżenia w sprawie byłego komendanta głównego policji generała inspektora Jarosława Szymczyka. Na 13 listopada wyznaczono termin rozpoczęcia rozprawy.

Wybuch granatnika. Data rozpoczęcia procesu byłego komendanta
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wybuch granatnika. Data rozpoczęcia procesu byłego komendanta

WARSZAWA

Szymczyk został oskarżony o to, że w dniach 12-14 grudnia 2022 roku miał granatnik RGW-90 bez wymaganej koncesji. Były szef policji oskarżony jest też o przewiezienie granatnika z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej podczas kontroli na drogowym przejściu granicznym w Dorohusku, a także o to, że 14 grudnia 2022 r. w siedzibie KGP przy ul. Puławskiej w Warszawie "nieumyślnie sprowadził zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób przebywających na terenie KGP i mieniu w wielkich rozmiarach w postaci budynku KGP".

"W ten sposób, że dokonał zwolnienia zabezpieczeń granatnika RGW-90, a następnie doprowadził do jego wystrzału i gwałtownego wyzwolenia energii, powodującego uszkodzenie konstrukcji pomieszczeń Komendy Głównej Policji i stwarzającego zagrożenie wybuchem pocisku zawierającego ładunek wybuchowy w postaci oktogenu, do eksplozji którego nie doszło z uwagi na nieuzbrojenie się pocisku w małej przestrzeni, tj. o czyn z art. 163 § 1 pkt 3 i § 2 kk (sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego – red.)" - wyjaśniła warszawska prokuratura.

Pierwszy czyn zarzucany Szymczykowi zagrożony jest karą więzienia od 6 miesięcy do 8 lat, a drugi grozi więzieniem od 3 miesięcy do 5 lat.

pc

Autorka/Autor: js/akw

Źródło: Rzeczpospolita, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Krzysztof Brejza

