Szymon Hołownia, marszałek Sejmu i przewodniczący Polski 2050, ogłosił start w wyborach prezydenckich podczas spotkania z wyborcami w Jędrzejowie. - Chcę być niezależnym kandydatem - oświadczył.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia spotkał się w środę po południu z wyborcami w Jędrzejowie (Świętokrzyskie). W trakcie swojego wystąpienia potwierdził, że wystartuje w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. - Rozbrajając tę bombę (...) chcę powiedzieć, że w styczniu przyszłego roku będę kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zdecydowałem się kandydować i zdecydowałem się powiedzieć wam o tym tutaj, w Jędrzejowie, na tym spotkaniu - powiedział.

- Zdecydowałem, że chcę kandydować, pokornie ubiegać się o to, żebyście pozwolili mi być prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Chcę być niezależnym kandydatem na prezydenta i niezależnym prezydentem - dodał.

Szymon Hołownia ogłosił decyzję w sprawie startu w wyborach prezydenckich

- Powie ktoś, no dobrze, ale jak niezależnym, skoro masz człowieku partię polityczną, jesteś w tej grze, jesteś na scenie. Tak, stworzyłem wspaniały ruch, Polskę 2050 z tymi wspaniałymi ludźmi, którzy tutaj dzisiaj są, ale jestem i będę niezależny. Bo ani nie mam, ani nie będę miał żadnego premiera, który zadzwoni do mnie, jak będę prezydentem i będzie mi mówił, co mam robić - powiedział Hołownia.

Zapewniał, że nie będzie miał żadnego przewodniczącego, który zadzwoni do niego i "powie: jesteś prezydentem nominowanym i wybranym przez partię w związku z powyższym rób to i to". - To jest niezależność. Móc słuchać siebie, swoich własnych przekonań, ale też móc w związku z tym w wolny sposób wyjść i powiedzieć: chcę słuchać ludzi. Chcę być prezydentem ludzi, a nie partii politycznej - oświadczył.

Lider Polski 2050 start ogłosił rok po tym, jak został wybrany marszałkiem Sejmu.

Hołownia ubiegał się już o fotel prezydenta w poprzednich wyborach w 2020 roku. W pierwszej turze zdobył blisko 14 procent głosów. Uzyskał trzeci wynik po Andrzeju Dudzie i Rafale Trzaskowskim. Wyprzedził m.in. Krzysztofa Bosaka, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Roberta Biedronia.

"Jestem gotowy zostać prezydentem"

Szymon Hołownia zapowiadał już, że myśli o ubieganiu się o urząd prezydenta w przyszłorocznych wyborach. Pytany w sobotnim wydaniu "Gazecie Wyborczej", czy jest gotów wystartować w wyborach, odpowiedział: "Tak, jestem gotowy zostać prezydentem". Dodał wówczas, że "ostateczną decyzję w sprawie kandydowania podejmie w ciągu kilku tygodni".

"Uważam, że Polska potrzebuje dziś stróża wewnętrznego pokoju, bo tylko wtedy będzie gotowa podjąć wyzwania zewnętrzne" - mówił lider Polski 2050. "Cenię Sejm, czuję się tutaj, jak ryba w wodzie. Robimy tu naprawdę ważną pracę. Mógłbym przez rok robić ją dalej. Na serio uważam jednak, że tak jak 15 października Polacy wybrali nie jedną z partii, a współpracę, tak trzeba też na nowo rozdać karty w maju przyszłego roku" - stwierdził.

Szymon Hołownia

Wcześniej, pod koniec października, w rozmowie z "Super Expressem" Hołownia zapowiadał, że decyzję w tej sprawie ogłosi "bezwzględnie, jednoznacznie i jasno" przed świętami Bożego Narodzenia.

Hołownia odniósł się wówczas też do propozycji wicepremiera, szefa MON i lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza z końca października, aby koalicja rządowa miała jednego wspólnego kandydata na prezydenta. Powiedział, że był nią "zaskoczony". - Rozumiem, że myśmy się na coś umówili, to znaczy, jeżeli umówiliśmy się na kandydata Trzeciej Drogi, na wspólnego kandydata, to nie padały tam inne nazwiska niż moje. I nie dlatego, że jestem tak wspaniały, tylko dlatego, że tak się umówiliśmy, a dla mnie słowo jest rzeczą świętą - powiedział marszałek Sejmu.

Mówił, że nie wie, kogo poprze Polskie Stronnictwo Ludowe i "to PSL musi zdecydować".

